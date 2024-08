Alerta PC Querétaro Ante Incremento en Nivel de Agua en las Presas; Van 2 Muertes

Las lluvias de la temporada han permitido que las presas comiencen a recuperen su nivel, sin embargo, también se convierten en un peligro, sobre todo porque es en esta temporada que las familias acuden a estos cuerpos de agua para pasear, y algunos suelen ingresar a ellos. El encargado de Protección Civil en el estado señaló que suman 2 personas muertas en presas y bordos en esta temporada, se trató de una persona muerta en un bordo de la delegación de Santa Rosa Jáuregui y uno más en el municipio de San Juan del Río.

Autoridades Piden a la Población No Ingresar a Bordos o Presas en Querétaro

Llevamos ahorita 2 personas ahogadas en esta temporada, una que fue en un bordo iba en un caballo y en otra un muchacho un menor de edad que se metió a nadar

Javier Amaya Torres, Coord. Estatal de Protección Civil GEQ

¿Se puede nadar en las presas?

Recordó que las presas y bordos no son aptos para la práctica acuática, por lo que invitó a las familias a no acudir y si lo van a hacer no ingresar, ya que hoy el riesgo aumenta debido a que las presas han aumentado su nivel, hoy hay ya 10 presas al 100% y en su totalidad las 26 presas del estado se encuentran en un 50% de su capacidad de almacenamiento de agua pluvial.

