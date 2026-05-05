Analizan Suspensión de Clases por Calor Extremo en San Luis Potosí; ¿Cuando Aplicaría?

Ante el pronóstico de altas temperaturas en las cuatro regiones del estado, autoridades educativas no descartan la suspensión de clases o la modificación de horarios escolares, principalmente en la Huasteca potosina.

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¿En qué casos se tomaría esta medida?

El secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que en caso de que el termómetro supere los 45 grados Celsius, se podría valorar la suspensión de actividades académicas, así como la reducción de actividades al aire libre, con el objetivo de proteger la salud de las y los estudiantes.

El funcionario explicó que estas decisiones no se tomarán de manera aislada, ya que se coordinarán con autoridades federales durante la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), donde se buscará establecer criterios uniformes a nivel nacional.

Mientras tanto, en los planteles se han implementado medidas preventivas como el uso de ventiladores para mitigar el calor, debido a las limitaciones en el suministro eléctrico que dificultan la instalación de sistemas de aire acondicionado en todas las escuelas.

Torres Cedillo indicó que será después de la reunión nacional cuando se definan las acciones concretas a aplicar en el estado, dependiendo del comportamiento de las temperaturas en los próximos días.

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