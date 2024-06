Arrestan a Dos Policías por Conducir en Estado de Ebriedad y Causar Accidente en Querétaro

Intensa movilización de fuerzas de seguridad tuvo lugar la tarde de este lunes en las cercanías de la Avenida Revolución, cerca de Plaza Patio, donde fueron arrestados dos agentes encubiertos de la SSPMQ, presuntamente por conducir en estado etílico y supuestamente estar implicados en un accidente de tráfico.

Según fuentes oficiales, los detenidos habrían provocado el accidente y luego intentaron darse a la fuga para eludir su responsabilidad, lo que desató una persecución que culminó en el área mencionada.

Arrestados Dos Elementos de la Policía Municipal de Querétaro.

Foto: Twitter @SSPMQueretaro

¿Qué es lo que dicen los testigos que vieron el accidente?

Testigos del incidente, de manera no oficial, reportaron posibles disparos durante la persecución, aunque las autoridades aún no han confirmado esta información y no han emitido comentarios al respecto.

La SSPMQ confirmó a través de sus canales de comunicación que los individuos implicados son dos agentes encubiertos adscritos a la institución, y se ha iniciado un Procedimiento Sancionador ante la Unidad de Asuntos Internos de la entidad correspondiente.

Esto es lo que dijo la SSPMQ en sus Redes Sociales



"Se informa que dos elementos activos que se encontraban en franquicia participaron en un hecho de tránsito, al conducir en posible estado de ebriedad. Por esta razón, se ha abierto procedimiento de investigación sancionador en la Unidad de Control y Asuntos Internos, para que determine la responsabilidad de este y otros hechos irregulares".

