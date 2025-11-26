Aseguran 50 kilos de Droga en Operativo Mixto en Mexquitic de Carmona, SLP

Elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, aseguraron cinco bolsas de plástico negro que contenían 95 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 50 kilogramos.

¿Cómo encontraron los paquetes con droga?

El hallazgo ocurrió durante un operativo del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional en el municipio de Mexquitic de Carmona. Al ingresar a un camino de terracería en la comunidad de Paisanos, las autoridades detectaron dos motocicletas color negro y a varias personas en la zona.

Según el reporte oficial, los individuos huyeron en distintas direcciones al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, dejando abandonadas las bolsas con la droga.

La marihuana asegurada fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones del caso.

Detienen a cuatro hombres por presunta extorsión y portación de arma en Soledad

Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil de Soledad tras ser denunciados por presunta extorsión y portación de arma de fuego en el Ejido Soledad, donde habitantes reportaron que los individuos exigían dinero a cambio de no despojarlos de sus terrenos.

La detención se llevó a cabo en la comunidad de El Leoncito, donde los implicados, identificados como Erick “N”, Fabián “N”, Raymundo “N” y Miguel “N”, fueron ubicados en posesión de un arma larga, tres radios de comunicación, dos pasamontañas, pagarés y dos camionetas. Durante la revisión, se confirmó que Miguel “N” contaba con antecedentes delictivos y una orden de aprehensión vigente.

Tres de los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones. En tanto, Miguel “N” permanece bajo custodia en un hospital debido a lesiones que presentaba al momento de su detención.

