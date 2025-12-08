Asesinan a Abuelita a Martillazos Tras Presunto Robo a su Domicilio en San Luis Potosí

Una mujer de la tercera edad fue asesinada a martillazos durante un asalto ocurrido en su domicilio ubicado en la colonia Luis Echeverría, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, de 80 años, se encontraba dentro de su vivienda cuando al menos una persona ingresó con la intención de robar. Al ser descubierto, el presunto delincuente la atacó con un martillo y posteriormente huyó del lugar.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado avances sobre la investigación. Tampoco la fiscal, Manuela García Cázares, ha ofrecido alguna declaración o entrevista respecto al caso.

Detienen a mujer con droga durante operativo en Villa Juárez, SLP

Durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Villa Juárez, en San Luis Potosí, una mujer fue detenida luego de que agentes le aseguraran diversas dosis de droga.

La detenida fue identificada como Ana “N”, de 32 años, a quien se le decomisaron 14 dosis de “cristal”, una bolsa con marihuana y una dosis de cocaína.

De acuerdo con autoridades, la mujer presuntamente forma parte de un grupo delictivo que opera en esa región del estado y estaría relacionada con actividades ilícitas.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

