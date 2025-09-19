Asesinan a Balazos a un Hombre en un Domicilio de Querétaro; Esto Sabemos

Un lamentable homicidio en la Colonia Panamericano, en la capital del estado, un hombre perdió la vida tras recibir múltiples disparos al interior de una vivienda, informaron fuentes de seguridad locales.

Los hechos se registraron en una casa ubicada sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, por la mañana de este viernes 19 de septiembre 2025, el hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, cuando reportaron haber escuchado al menos ocho detonaciones de arma de fuego.

Al llegar los cuerpos de emergencia la víctima ya no presentaba signos vitales

Poco después llegaron cuerpos de emergencia así como elementos de la policía, quienes al ingresar al domicilio confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Las primeras versiones no han precisado si la persona fue atacada al interior de la vivienda o al estar en la entrada, ni la identidad de ésta.

Las autoridades locales procedieron a acordonar la zona con el fin de preservar la escena del crimen, la Fiscalía General del Estado de Querétaro fue alertada del suceso y ya abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar cómo ocurrieron los hechos, quién o quiénes participaron, con qué arma se ejecutó el ataque y cuál pudo ser el móvil.

Hasta ahora, no se ha reportado ninguna detención relacionada con el caso, ni existe información oficial sobre posibles testigos que hayan identificado a los agresores o el vehículo.

