Bloquean Periférico por Años de Desabasto de Agua en San Juan de Guadalupe, SLP

Habitantes de distintas colonias de la comunidad de San Juan de Guadalupe bloquearon el Periférico para exigir una solución definitiva al problema de desabasto de agua que, aseguran, afecta desde hace años a cientos de familias de la zona.

Vecinos de colonias como Bellas Lomas, Peñascal, Tierra Blanca y Viveros señalaron que el suministro mediante pipas resulta insuficiente y que continúan enfrentando fallas constantes en el abastecimiento del servicio.

Los manifestantes indicaron que las protestas buscan presionar a las autoridades para que se atienda de fondo la problemática y no únicamente con medidas temporales.

¿Por qué los habitantes rechazan depender de pipas?

Los inconformes señalaron que el envío de agua en unidades móviles no resuelve la falta de infraestructura ni garantiza un suministro constante para las familias afectadas.

Durante la manifestación, habitantes reiteraron que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta y una solución permanente al problema del agua potable en la comunidad.

En la zona se observó presencia de personal del Ayuntamiento, representantes del Gobierno del Estado y elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes realizaron labores de diálogo con los manifestantes y apoyaron en la atención vial debido al congestionamiento generado sobre esta importante vía de circulación.