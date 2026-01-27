Cateo de la FGR en Corregidora Deja Más de 100 Vehículos y Droga Asegurados

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que realizó un cateo en un inmueble ubicado en el libramiento Sur Poniente, en el municipio de Corregidora, Querétaro, donde fueron asegurados 110 vehículos como parte de una investigación por robo de autotransporte.

De acuerdo con la dependencia, la diligencia fue autorizada por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, a solicitud de la Fiscalía Especializada de Control Regional en la entidad.

¿Cómo dieron con los vehículos robados?

La investigación se inició tras una denuncia anónima, en la que se alertaba sobre el presunto almacenamiento de vehículos y cajas secas en el lugar.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Durante la intervención, también se localizaron 45 tabletas con la leyenda metilfenidato, así como 300 gramos de vegetal verde y seco con características similares a la marihuana.

Entre los vehículos asegurados se encuentran tractocamiones, semirremolques, unidades tipo Dolly, automóviles y camionetas.

El Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.