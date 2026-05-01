Ciclista Muere tras Ser Arrollado en Carretera San Juan del Río–Xilitla

Un ciclista de aproximadamente 35 años perdió la vida la mañana de este viernes luego de ser arrollado por un vehículo en la carretera federal San Juan del Río–Xilitla, a la altura del municipio de Tequisquiapan.

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¿Dónde ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió en el kilómetro 18, en dirección a San Juan del Río, donde el conductor responsable se dio a la fuga, dejando el cuerpo de la víctima a un costado de la vía.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias, mientras que servicios de emergencia confirmaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con autoridades, la víctima se encontraba realizando actividad física, portaba equipo de protección y utilizaba una bicicleta adaptada para ejercicio. Hasta el momento, solo se tiene referencia de que el vehículo involucrado es de color negro.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación para dar con el responsable.

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