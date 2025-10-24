Cinco Días de Protestas y Paro en la UASLP: Esto es lo que ha Pasado Hasta Ahora

Por quinto día consecutivo, estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizaron manifestaciones y mantuvieron la suspensión de clases, en protesta por una presunta agresión sexual denunciada por una alumna de la Facultad de Derecho.

Estudiantes marcharon hacia Rectoría para entregar sus demandas

La movilización de este viernes partió desde esa misma facultad con rumbo al edificio central de la universidad, donde se encuentra la rectoría. Los manifestantes buscaban entregar de manera formal un documento con sus demandas, entre ellas, mayor seguridad dentro de las instalaciones y la atención inmediata del caso denunciado.

Durante el recorrido, la circulación sobre la avenida Venustiano Carranza fue suspendida por algunos minutos, desde la calle Tomás Estévez hasta la Plaza de Fundadores, para permitir el paso del contingente estudiantil.

Al llegar a rectoría, los alumnos encontraron las puertas cerradas. Permanecieron en el lugar solicitando ser recibidos por alguna autoridad universitaria; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Las protestas, que iniciaron el pasado lunes, han provocado la suspensión total de clases en varias facultades, además del cierre de edificios administrativos. Los estudiantes han reiterado que las movilizaciones continuarán hasta que las autoridades universitarias respondan de manera directa a sus exigencias y se garantice la seguridad dentro de los planteles.

¿Qué facultades se mantienen en paro?

Este jueves 23 de octubre, continuaron las protestas estudiantiles en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde distintas facultades permanecen tomadas en exigencia de justicia por una agresión sexual ocurrida en la Facultad de Derecho.

El paro se mantiene en las facultades de Derecho, Psicología, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Información, Economía, Contaduría, el Hábitat y también en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media en Rioverde.

Durante un recorrido realizado por los planteles, se constató que las instalaciones permanecen cerradas con mantas, cadenas y pancartas. Los alumnos reiteraron que no levantarán el paro hasta que se implementen medidas reales para erradicar la violencia de género dentro de la universidad.

En contraste, las vialidades que habían sido bloqueadas por las manifestaciones ya fueron reabiertas. Avenidas como Venustiano Carranza, Reforma, Uresti, Tomasa Esteves, Chapultepec y Circuito Potosí operan con normalidad.

¿Qué acciones ha tomado la UASLP ante el paro de los estudiantes?

Entre las primeras acciones institucionales, la UASLP expulsó a dos estudiantes implicados, destituyó al jefe de Servicios Escolares y a la jefa de Trabajo Social, además de aceptar la renuncia del director de la Facultad de Derecho. También fue removida la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

A estas medidas se suma la detención de uno de los presuntos agresores, identificado como Santiago “N”, confirmada esta semana por la Fiscalía General del Estado. Otros dos implicados continúan siendo buscados.

El movimiento estudiantil, que ya suma varios días, mantiene su exigencia de justicia, seguridad y la construcción de una universidad libre de violencia.

