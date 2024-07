Clausuran Casa de "Citas" en un Operativo en la Alameda Hidalgo en Querétaro

Este jueves 18 de julio, diversas autoridades estatales llevaron a cabo una intervención en la Alameda Hidalgo, ubicada en la capital del estado de Querétaro, con el objetivo de verificar si las actividades relacionadas son con el sexo servicio. La intervención se realizó en tres puntos clave: la intersección de Corregidora y Zaragoza, la entrada principal de la Alameda en Avenida Zaragoza, y la intersección de Pasteur y Zaragoza.

En el marco de esta diligencia, se intervinieron inmuebles ubicados en la Calle 21 de marzo, en la Colonia San Francisquito del municipio de Querétaro. Los ciudadanos están a favor de estos operativos ya que aseguran dan una mala imagen para la ciudad.

La verdad se ven muy mal las señoritas que están ahí pero creo que no las quieren quitar o las deberían de poner en otro lugar donde no sea público. Es respetable y aquí ni me meto, tanto es su trabajo de ellas como el del trabajo que están haciendo nuestras autoridades.