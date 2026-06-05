Clima Hoy en Querétaro: Pronóstico Viernes 5 de Junio del 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que para este viernes se esperan lluvias, tormentas y chubascos tormentosos en diversas regiones de la entidad, condiciones que podrían generar encharcamientos y afectaciones en la movilidad.

¿Cuáles serán las zonas con mayor probabilidad de lluvia?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más significativas se presentarán en la zona metropolitana, la región sur del estado y las partes altas de la Sierra Gorda. Asimismo, se prevén chubascos tormentosos en municipios de la zona centro y serrana.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían ocasionar acumulación de agua en vialidades, reducción de la visibilidad para los automovilistas y complicaciones en algunos caminos y carreteras, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas por región

En cuanto a las temperaturas, la zona metropolitana y la región centro registrarán valores de entre 15 y 27 grados centígrados.

Para la zona sur se pronostican temperaturas de entre 15 y 26 grados, mientras que en Amealco los termómetros oscilarán entre los 11 y 21 grados centígrados.

En la Sierra Gorda se esperan temperaturas de entre 19 y 31 grados, en tanto que municipios como San Joaquín y Pinal de Amoles registrarán mínimas de 12 y máximas de 21 grados centígrados.

Lluvias estarán acompañadas de vientos moderados

Además de las lluvias, se prevén vientos ligeros a moderados con velocidades máximas de hasta 15 kilómetros por hora en diferentes puntos del estado.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los reportes meteorológicos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y extremar precauciones al conducir por vialidades que pudieran verse afectadas por las precipitaciones.