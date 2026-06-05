Clima Hoy en Querétaro: Pronóstico Viernes 5 de Junio del 2026

Protección Civil pronostica lluvias y tormentas para este viernes en gran parte de Querétaro, principalmente en la zona metropolitana, el sur del estado y la Sierra Gorda.

Prevén Lluvias y Tormentas este Viernes en QuerétaroFoto: N+

Destacado

Prepárense para un viernes lluvioso en Querétaro. Tormentas y chubascos afectarán la movilidad en la zona metropolitana y Sierra Gorda. Manténganse informados y extremen precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+