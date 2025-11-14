Confirman Ataque Armado Contra Vivienda del Director del Penal de La Pila en SLP

El secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí confirmó que la vivienda del director del penal de La Pila, Juan Carlos Portillo Fuentes, fue blanco de un ataque armado ocurrido hace dos días en la colonia 21 de Marzo, en la capital potosina.

De acuerdo con el funcionario, sujetos armados arribaron al domicilio y realizaron múltiples detonaciones, sin que se reportaran personas lesionadas. El titular de la corporación destacó que el director no se encontraba en su casa al momento de la agresión, lo que evitó que el incidente escalara.

¿Cuál fue la razón del ataque?

Aunque aún no se han dado a conocer líneas específicas sobre los responsables o las causas, la Secretaría de Seguridad Pública indicó que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado, la cual realiza las indagatorias correspondientes.

En paralelo, el secretario de Seguridad también se refirió al homicidio del elemento de la Guardia Civil Estatal ocurrido esta misma semana. Señaló que las autoridades cuentan con avances importantes en las líneas de investigación, por lo que esperan tener resultados en los próximos días.

La SSPE aseguró que ambos hechos están siendo atendidos de manera prioritaria y en coordinación con instancias estatales para reforzar la seguridad en la zona metropolitana y garantizar la seguridad de la capital potosina.

Fue asesinado un elemento de la Guardia Civil Estatal en la colonia Simón Díaz

Un elemento de la Guardia Civil Estatal fue asesinado la madrugada de este lunes en la colonia Simón Díaz, en la capital potosina, luego de ser atacado por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas.

El agente recibió múltiples disparos sobre la calle Taiwán y murió en el lugar. Aunque se desplegó un operativo para dar con los responsables, no se han reportado detenciones.

