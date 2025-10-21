Continúa Manifestaciones por Alumnos de la UASLP ¿Qué Calles Están Afectadas en SLP?

Este martes continúa la protesta de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quienes mantienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Derecho y bloqueadas diversas vialidades en la capital potosina, lo que ha generado importantes afectaciones al tránsito vehicular.

Los manifestantes exigen justicia por el caso de abuso sexual contra una alumna de la Facultad de Derecho, presuntamente ocurrido dentro de las instalaciones universitarias.

Noticia Relacionada: SCT de San Luis Potosí Responde a Caso de Abuso con Registro de Conductores

¿Cuales son las Calles afectadas?

Acceso de Río Santiago hacia Paseo de los Derechos Humanos

Glorieta González Bocanegra: Carranza, Himno Nacional, Pintores, Manuel Nava

Lateral de Salvador Nava con Niño Artillero

Manuel Nava y lateral de Salvador Nava

También se reportan bloqueos en la lateral de Salvador Nava con Niño Artillero y en el cruce de Manuel Nava con la misma vialidad, además de cierres intermitentes en calles cercanas a la zona universitaria.

Las autoridades recomiendan evitar circular por el área y utilizar vías alternas, como la avenida Sierra Leona, el bulevar Antonio Rocha Cordero y la calle Venustiano Carranza en dirección a la zona centro.

¿Qué fue lo que pasó?

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue tomada por estudiantes que exigen justicia tras un presunto caso de violación ocurrido dentro de las instalaciones universitarias.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, dos estudiantes y un hombre ajeno a la institución habrían abusado sexualmente de una alumna en una oficina vinculada a la representación estudiantil.

El grupo de estudiantes organizados difundió un pliego petitorio en el que demandan la destitución de los representantes de la FUP, garantías de no represalia, transparencia en el proceso y la implementación de protocolos reales contra la violencia de género dentro de la universidad.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acuerdos entre los estudiantes manifestantes y las autoridades universitarias o gubernamentales.

Historias Recomendadas: