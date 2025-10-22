Desmienten Chinches en Planteles de la UAQ, Tras Revisión Exhaustiva por Protección Civil

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) desmintió los rumores sobre la supuesta presencia de chinches en sus planteles Norte y Sur, los cuales calificaron como una broma que buscaba generar pánico entre la comunidad estudiantil y desestabilizar el calendario escolar.

De acuerdo con Anghellus Medina López, director de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, el rumor se originó en la Prepa Norte y, una semana después, se replicó en la Prepa Sur. Como medida preventiva, se suspendieron las clases por un día en ambos planteles, permitiendo la intervención de Protección Civil.

Noticia Relacionada: Especialista de Querétaro Explica Proliferación de Chinches en Aulas de la UAQ

¿Cuál fue el reporte que dieron las autoridades tras la revisión exhaustiva?

Tras una revisión exhaustiva, las autoridades confirmaron que no existía presencia de chinches. Se indicó que estos insectos requieren ambientes cálidos, oscuros y con poca ventilación, condiciones que no se presentan en las instalaciones educativas.

Medina López añadió que se mantuvo comunicación directa con los alumnos y padres de familia relacionados con la difusión del rumor, explicando los riesgos de compartir información falsa que podría afectar las actividades escolares.

En cuanto a un supuesto pliego petitorio que circuló en redes sociales y advertía sobre un posible paro estudiantil, el director aclaró que no ha sido recibido por vías formales, aunque están dispuestos a atenderlo. Asimismo, señaló que muchas de las demandas allí mencionadas ya se cumplen conforme a la Ley Orgánica de la UAQ.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La mañana del miércoles 9 de octubre, estudiantes y personal de la Preparatoria Norte de la UAQ fueron evacuados ante la sospecha de una plaga de chinches. El desalojo ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., sin mayor información inicial para el alumnado.

Posteriormente, la Dirección de Comunicación Social de la universidad confirmó que personal de Protección Civil universitario realizó una inspección en el plantel para verificar la presencia de los insectos. Como medida preventiva, las clases del turno vespertino se suspendieron y se realizaron de forma virtual.

La universidad señaló que, realizarían las acciones necesarias para garantizar un retorno seguro. Aunque el plantel fue fumigado en junio, no se descartó una nueva intervención.

El jueves 16 de octubre, las clases del turno matutino de la Preparatoria Sur de la UAQ se cancelaron a partir de las 09:30 a.m., mientras que el turno vespertino continuó con actividades en modalidad virtual, en su horario habitual.

La UAQ indicó que el viernes 17 de octubre también se suspendieron las clases presenciales en ambos turnos, y que las actividades se mantuvieron de manera virtual, con el fin de no afectar el avance académico.

Estas acciones se realizaron debido a labores de inspección y fumigación efectuadas por las autoridades universitarias, con el propósito de salvaguardar el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El regreso a clases presenciales se programó para el lunes 20 de octubre, siempre y cuando las condiciones fueran completamente seguras para la comunidad.

Historias Recomendadas: