Detienen a Tercer Presunto Implicado en Homicidio de Estudiante de Estomatología de la UASLP

Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un tercer presunto implicado en el homicidio de un estudiante de Estomatología, ocurrido el 8 de noviembre de 2025 durante un intento de despojo de vehículo. El detenido fue identificado como Ángel “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente.

¿Cuántas personas han sido detenidas por este caso?

La fiscal del estado, Manuela García Cázares, informó que previamente ya se había logrado la detención de dos personas relacionadas con estos hechos, mismas que actualmente se encuentran a disposición de un Juez de Control por el delito de homicidio.

En las próximas horas, agentes del Ministerio Público presentarán al nuevo detenido ante la autoridad judicial para la audiencia inicial, en la que se definirá su situación jurídica.

¿Qué fue lo que pasó?

Un alumno pasante de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida durante un intento de asalto ocurrido en las inmediaciones de la zona universitaria poniente.

La propia Facultad confirmó el hecho a través de un comunicado oficial, en el que lamentó profundamente el fallecimiento del joven, quien realizaba su servicio social en el Departamento de Cirugía. La UASLP expresó su indignación por el homicidio y exigió a la Fiscalía General del Estado esclarecer el caso con prontitud para dar con los responsables.

Asimismo, la institución hizo un llamado a las autoridades de seguridad pública para reforzar la vigilancia en los alrededores de los campus universitarios, con el fin de garantizar la integridad de su comunidad estudiantil.

