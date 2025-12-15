Diez Excursionistas Potosinos Fueron Rescatados del Pico de Orizaba; Esto Sabemos

Diez ciudadanos originarios de San Luis Potosí fueron localizados con vida luego de extraviarse durante una excursión en el Pico de Orizaba. El rescate se llevó a cabo mediante un operativo coordinado entre autoridades de Protección Civil de los estados de Puebla y Veracruz.

¿Cómo lograron salvar a los excursionistas potosinos?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el grupo logró resguardarse en una cueva mientras se activaban los protocolos de búsqueda. Durante el operativo, la comunicación con los excursionistas se mantuvo de manera indirecta a través de sus familiares.

Las autoridades informaron que las labores concluyeron de forma exitosa y que los excursionistas ya se encuentran en descenso de la zona montañosa. Su estado de salud permanece bajo monitoreo como parte del protocolo de atención posterior al rescate.

150 personas privadas de la libertad obtienen preliberación en SLP

En el Centro de Reinserción Social de La Pila se otorgaron 150 preliberaciones a personas privadas de la libertad, como parte de un acto encabezado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

Las personas beneficiadas corresponden a 17 mujeres y 133 hombres que cumplieron con los requisitos legales establecidos, entre ellos buen comportamiento y avances en su proceso de reinserción social.

Las autoridades informaron que, tras recuperar su libertad, las personas preliberadas podrán acceder a opciones de empleo, capacitación, educación y apoyos para el autoempleo, como parte del acompañamiento posterior a su salida del centro penitenciario.

Este esquema se realiza con la participación del Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad, instancias encargadas de revisar y autorizar cada caso.

Asimismo, se dio a conocer la construcción de un nuevo módulo en el penal de La Pila para el control de ingresos y egresos, con el objetivo de ordenar los procesos y reforzar las condiciones de seguridad al interior del centro.

