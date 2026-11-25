Buscan Acuerdo para Comprar el Cerro del Bautisterio en El Marqués, Querétaro
El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, manifestó que existe interés en concretar el proyecto, pero primero deberán revisar la situación jurídica del terreno
El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, manifestó que existe interés en concretar el proyecto, pero primero deberán revisar la situación jurídica del terreno
El municipio de El Marqués mantiene disposición para analizar la posible adquisición del Cerro del Bautisterio, luego del exhorto presentado ante el Congreso del Estado para que el Gobierno estatal y la administración municipal concreten la compra del predio.
El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, señaló que existe interés en el proyecto; sin embargo, antes de avanzar será necesario revisar las condiciones legales y de propiedad del terreno, debido a que cuenta con varios propietarios y presenta afectaciones.
El alcalde explicó que en una revisión anterior se identificaron complicaciones relacionadas con el costo del inmueble y los aspectos jurídicos de la operación, por lo que cualquier adquisición deberá ajustarse a los parámetros establecidos por la ley.
Asimismo, indicó que la compra podría concretarse mediante la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, siempre que exista disposición y participación conjunta.
Monsalvo Castelán reiteró que el municipio está abierto a participar en el proyecto, aunque su viabilidad dependerá de la revisión jurídica, las condiciones del predio y el costo que legalmente pueda cubrirse.