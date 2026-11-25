El municipio de El Marqués mantiene disposición para analizar la posible adquisición del Cerro del Bautisterio, luego del exhorto presentado ante el Congreso del Estado para que el Gobierno estatal y la administración municipal concreten la compra del predio.

El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, señaló que existe interés en el proyecto; sin embargo, antes de avanzar será necesario revisar las condiciones legales y de propiedad del terreno, debido a que cuenta con varios propietarios y presenta afectaciones.

El alcalde explicó que en una revisión anterior se identificaron complicaciones relacionadas con el costo del inmueble y los aspectos jurídicos de la operación, por lo que cualquier adquisición deberá ajustarse a los parámetros establecidos por la ley.

Asimismo, indicó que la compra podría concretarse mediante la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, siempre que exista disposición y participación conjunta.

Monsalvo Castelán reiteró que el municipio está abierto a participar en el proyecto, aunque su viabilidad dependerá de la revisión jurídica, las condiciones del predio y el costo que legalmente pueda cubrirse.