Fatal Volcadura en San Juan del Río Deja a una Persona Sin Vida y Cuatro Lesionados

Un lamentable accidente se registró la tarde de este miércoles en el camino que conecta a las comunidades de La Valla y La Fuente, en el municipio de San Juan del Río, donde un camión materialista volcó presuntamente al intentar esquivar un bache.

¿Hubo víctimas mortales?

El saldo fue una persona fallecida, además de una mujer que resultó gravemente herida y tres personas con lesiones menores. Todas las personas involucradas eran originarias de la comunidad de Vistha, perteneciente al mismo municipio.

El accidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los lesionados en el lugar. La vialidad fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las labores de auxilio y remoción de la unidad.

Adulto mayor muere atropellado por tractocamión en Pedro Escobedo

La mañana de este miércoles se registró un trágico accidente en el camino que conduce a la comunidad de Los Álvarez, en el municipio de Pedro Escobedo, donde un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un tractocamión tipo tortón.

Aunque la pesada unidad permanece en el sitio del accidente, el conductor huyó del lugar, dejando abandonada la escena sin prestar auxilio a la víctima. El hecho generó una rápida movilización por parte de las autoridades locales y estatales.

Elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, implementaron un operativo de búsqueda en la zona y caminos aledaños con el objetivo de localizar al responsable. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible dar con su paradero.

