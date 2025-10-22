Festival del Día de Muertos 2025 en Querétaro Celebrará la Época de Oro del Cine Mexicano

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, la Alameda Hidalgo será sede del Festival del Día de Muertos con la temática de la época de oro del cine en México, informó la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado. Se espera una afluencia de alrededor de 10 mil personas y una derrama económica estimada de 15 millones de pesos por las actividades que se desarrollarán en el centro histórico.

¿Qué figuras del Cine de Oro serán homenajeados?

Durante el evento se instalará una ofrenda que rendirá homenaje a personajes icónicos de la época de oro del cine mexicano, como María Félix, Cantinflas, Cri-Cri, Chavela Vargas, Rosalío Solano y el cronista emérito Roberto Servín Muñoz. La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de más de 22 actividades artísticas y culturales, que se llevarán a cabo de 15:00 a 22:00 horas. Entre ellas habrá pinta caritas y diversas representaciones para celebrar esta tradición milenaria.

Como parte de la experiencia del festival, se elaborará un tapete en el pasillo central con fibras naturales, en colaboración con casas de cultura, centros culturales y bibliotecas municipales, mostrando frases icónicas de películas que marcaron la época del cine mexicano, como Nosotros los Pobres.

La secretaria de Cultura enfatizó que se trata de un evento familiar, diseñado para preservar y celebrar las tradiciones del Día de Muertos en la ciudad.

Querétaro Instalará 320 Puestos por Día de Muertos en el Centro Histórico

El municipio de Querétaro se prepara para la celebración del Día de Muertos con la instalación de 320 puestos en el jardín Guerrero y en los andadores de Madero y 16 de septiembre, informó el secretario de Gobierno, Federico de los Cobos.

Los puestos, que estarán presentes del 17 de octubre al 2 de noviembre, ofrecerán productos tradicionales mexicanos, dulces típicos, calaveritas, disfraces y actividades como pinta caritas, respetando la tradición de años anteriores.

De los Cobos destacó que se implementará un operativo en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil para supervisar cada uno de los puestos en el centro histórico, las delegaciones y los panteones, asegurando la seguridad y correcto funcionamiento de la instalación.

El secretario aclaró que este año no habrá feria artesanal y recordó que el diálogo con los vendedores ambulantes es permanente, especialmente con quienes intentan instalarse sin contar con los permisos correspondientes dentro del primer cuadro de la ciudad.

