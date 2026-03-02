Fin de Semana Violento en San Luis Potosí Deja un Hombre Sin Vida y Varios Incidentes

Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de Escalerillas, en la capital potosina, durante el fin de semana. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la calle Nicolás Bravo, cerca de la Plaza 3 de Mayo, alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes localizaron a un hombre sin vida.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Altercado en Villa Alborada

En otro hecho, una persona en presunto estado de ebriedad protagonizó un altercado con elementos de la Guardia Municipal de Soledad en la colonia Villa Alborada.

Según la información preliminar, los oficiales intentaron detener al sujeto por una falta administrativa; sin embargo, éste se resistió y fue respaldado por vecinos, quienes agredieron a los uniformados para impedir la detención. Uno de los policías tuvo que recibir atención médica debido a los golpes que sufrió.

Ataque armado al norte de la capital

La jornada violenta concluyó con un ataque a balazos contra una vivienda ubicada sobre la avenida Morales Saucito Morales, al norte de la capital potosina.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre personas lesionadas o fallecidas tras este último incidente.

