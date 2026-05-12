Fiscalía de SLP Turnará a Zacatecas Investigación por Mujer Hallada Sin Vida en Santo Domingo

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que será la Fiscalía de Zacatecas la encargada de continuar con las investigaciones relacionadas con el hallazgo del cuerpo de una mujer localizado en el municipio de Santo Domingo, en los límites entre ambas entidades.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Cañas La Prieta, donde elementos de la policía municipal encontraron a una mujer sin vida, amordazada y con impactos de arma de fuego, abandonada sobre un terreno baldío cercano a la frontera con Zacatecas.

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¿Qué se sabe de la víctima?

Posteriormente, las autoridades confirmaron que la víctima era Erika, de 26 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda activa luego de haber desaparecido el pasado 4 de mayo en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

Debido a que la denuncia por desaparición fue presentada en aquella entidad, la fiscal de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, explicó que la carpeta de investigación será remitida a las autoridades zacatecanas, quienes darán seguimiento a las indagatorias correspondientes.

Las autoridades mantienen coordinación entre ambas fiscalías para el intercambio de información y el esclarecimiento del caso.

Capturan a presunto agresor buscado por ataque con machete en Guanajuato

La Policía de Investigación de San Luis Potosí detuvo a José Manuel “N”, quien era buscado por autoridades de Guanajuato por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Estación Jaral de Berrios, en el municipio de San Felipe, donde presuntamente atacó con un machete a una mujer, causándole lesiones que derivaron en la pérdida de movilidad de ambas manos y la amputación de dos dedos de la mano izquierda.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

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