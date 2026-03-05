Granizada Sorprende en la Capital Potosina y Cubre Calles del Centro Histórico

Una lluvia acompañada de granizo se registró la tarde de este día en la capital potosina, principalmente en la zona del Centro Histórico, donde por algunos minutos las calles quedaron cubiertas por una ligera capa de hielo.

La precipitación fue breve pero intensa, lo que sorprendió a peatones y automovilistas que transitaban por el primer cuadro de la ciudad durante la tarde.

Te Podría interesar: Pronostican Lluvias y Rachas de Viento este Jueves 5 de Marzo en Querétaro

¿Qué efectos provocó la granizada en las calles del Centro Histórico?

Durante varios minutos, el fenómeno provocó acumulación de granizo en algunas vialidades, generando una imagen poco común en la zona. Ante la caída del hielo, algunos conductores redujeron la velocidad mientras que peatones buscaron resguardarse de la lluvia.

El momento fue captado en video por personas que se encontraban en el área, quienes compartieron en redes sociales imágenes del granizo cubriendo parcialmente calles y banquetas del Centro Histórico.

Aunque la granizada duró poco tiempo, dejó evidencia del fenómeno en distintas vialidades del centro de la ciudad, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

Historias Recomendadas: