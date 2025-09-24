Hallan a Dos Mujeres Sin Vida en Mexquitic, SLP; Autoridades Brindan Apoyo a Familia

Tras las muertes violentas de dos jóvenes en el municipio de Mexquitic de Carmona, la Secretaría de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí activó un protocolo de atención institucional, brindando acompañamiento a las familias de las víctimas y a la comunidad afectada.

Gloria Serrato, encargada de despacho de la dependencia, informó que actualmente un equipo multidisciplinario trabaja en la zona como parte del Centro Libre, que ya operaba en el municipio desde hace varios años. Además, se está preparando una intervención especial en el plantel educativo donde estudiaba una de las jóvenes fallecidas.

Hasta este momento, la Comisión de Víctimas y nosotras estamos acompañando a la familia; hoy un equipo se encuentra en el sepelio. Estamos esperando el momento adecuado para intervenir en la comunidad y en el plantel educativo donde estudiaba la joven, y estamos preparadas para atender cualquier situación que se presente

¿Qué fue lo que ocurrió?

En Mexquitic de Carmona, dos mujeres fueron localizadas sin vida en un paraje de difícil acceso. Sus cuerpos presentaban huellas de violencia. Aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, aún no hay claridad sobre las circunstancias exactas de los hechos. La titular de la Secretaría reconoció no contar con detalles precisos, pero subrayó la importancia del análisis por parte de la unidad de contexto de la Fiscalía para entender lo sucedido y reforzar las acciones preventivas en la zona.

Yo desconozco exactamente cómo es la situación que vivieron estas dos jóvenes, pero sí puedo decir que desde hace años hemos trabajado en Mexquitic con el Centro Libre. No hay un panorama de riesgo comunitario o violencia generalizada; es una situación específica que debe analizar la Fiscalía para poder explicarla y que nosotras podamos intervenir de manera más precisa

Mientras tanto, desde la Secretaría se mantienen activas las estrategias de prevención, atención psicosocial y coordinación interinstitucional para brindar apoyo tanto a la comunidad como a los entornos escolares.

Finalmente, Serrato enfatizó que los mecanismos de atención a mujeres están funcionando en todas las regiones del estado y que los casos recientes son tratados bajo los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de todas.

