Hallan Dos Cuerpos Sin Vida Dentro de Hieleras en Villa de Arista, San Luis Potosí

La mañana de este miércoles 17 de septiembre 2025 se registró un hallazgo en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas al interior de hieleras, lo que generó temor y conmoción entre los habitantes de la zona.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el descubrimiento e informó que, tras el reporte recibido, elementos de la Policía de Investigación se trasladaron al lugar para realizar las primeras diligencias.

¿Qué se sabe sobre las víctimas?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas fallecidas. Se espera que tras la necropsia de ley se pueda avanzar en su identificación.

De inmediato, agentes periciales de la Fiscalía acudieron al sitio para asegurar la escena y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Legal. Ahí se les practicará la necropsia de ley, y se trabajará en su identificación.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las personas fallecidas ni sobre posibles responsables. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil de este crimen.

Preparan grupo especial de la Guardia Civil para operaciones tácticas en San Luis Potosí

En las próximas semanas entrará en operación un nuevo grupo especial de la Guardia Civil del Estado, el cual estará destinado a realizar labores de seguridad y operaciones tácticas de alto nivel en distintos municipios de San Luis Potosí.

Así lo dio a conocer el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien informó que los elementos que integrarán esta unidad se encuentran en la etapa final de su capacitación, bajo la instrucción de especialistas en seguridad y tácticas operativas.

¿Cuál será su función principal?

Este grupo será desplegado en situaciones específicas que requieran intervenciones rápidas, eficaces y de alto impacto, especialmente en zonas donde se detecten riesgos o hechos delictivos relevantes.

Las autoridades estatales aseguran que esta medida forma parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad y dar respuesta inmediata ante escenarios de violencia o desestabilización en el territorio potosino.

