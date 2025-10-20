Hasta 10 Municipios de Querétaro se Vieron Afectados por Fallas en Suministro de Gasolina

El estado de Querétaro registró afectaciones en el suministro de gasolina en al menos diez municipios, informó el gobernador Mauricio Kuri González. La interrupción temporal en el flujo ocasionó escasez en varias estaciones de servicio, provocando largas filas, compras de pánico y congestionamiento vehicular en distintas zonas urbanas y carreteras.

¿Qué municipios de Querétaro resultaron afectados por la falta de gasolina?

De acuerdo con el mandatario, la interrupción del abasto provocó compras de pánico y congestión vehicular en estaciones de servicio de Querétaro, Tequisquiapan, Amealco, Pedro Escobedo, Colón, Ezequiel Montes, Tolimán, Cadereyta, San Joaquín y San Juan del Río.

La situación más crítica se presentó los días 16 y 17 de octubre, cuando varias estaciones dejaron de recibir producto desde el jueves previo.

Pese a las afectaciones, las autoridades estatales aseguraron que el suministro se ha ido normalizando paulatinamente y que no se registraron incrementos en los precios del combustible.

El gobernador destacó que los precios se mantuvieron dentro de los rangos habituales entre 23 y 25 pesos por litro de Magna y entre 25 y 27 pesos por litro de Premium gracias al inventario de empresas privadas que ayudaron a contener los costos.

Asimismo, informó que la Agencia Estatal de Energía sostendrá este 20 de octubre una reunión con Pemex y representantes del sector gasolinero para revisar las causas del incidente y establecer medidas para evitar que se repita una situación similar.

San Juan del Río es uno de los municipios que sufren desabasto de combustible.

Automovilistas realizan largas filas en las gasolineras que aún cuentan con gasolina. Hasta el momento, se desconoce cuándo se restablecerá el suministro.



Algunas estaciones han cerrado por falta de combustible. Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha emitido información oficial sobre las causas del desabasto; sin embargo, se espera que el abasto comience a restablecerse a partir de este lunes.

En Querétaro, principalmente en la zona norte, varias gasolineras también han cerrado debido a que ya no cuentan con combustible para la venta.

