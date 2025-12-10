Lluvia y Granizo Sorprenden a la Zona Metropolitana de Querétaro

La tarde de este miércoles se registró una fuerte lluvia y caída de granizo en varios puntos de la Zona Metropolitana de Querétaro.

En la capital, avenidas como Paseo de la Constitución y 5 de Febrero presentaron encharcamientos que ocasionaron cortes parciales a la circulación.

Noticia Relacionada: Lluvias Dejan Fuerte Impacto en Cultivos y Ganado en la Huasteca Potosina

¿Qué zonas registraron caída de granizo en Querétaro?

En Corregidora se reportó caída de granizo en la colonia Candiles, sin que hasta el momento se hayan informado afectaciones por ingreso de agua a viviendas.

Autoridades mantienen monitoreo de las zonas donde se presentaron acumulaciones de agua y atienden posibles reportes a la línea de emergencias 911.

Historias Recomendadas: