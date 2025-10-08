Lluvias Provocan Deslave en la San Juan del Río–Xilitla; Vialidad Cerrada

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la Zona Serrana provocaron un derrumbe sobre el kilómetro 155+500 de la carretera federal San Juan del Río–Xilitla, a la altura del río Escanela, en el municipio de Pinal de Amoles, lo que ha obligado al cierre total del paso vehicular.

Ante la emergencia, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, instruyó al secretario de Gobierno, Eric Gudiño, coordinar un equipo de atención inmediata en la zona afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y restablecer la circulación lo antes posible.

¿Cuándo se reabrirá la circulación en la zona?

Por ahora, no hay una hora estimada, ya que los trabajos de remoción de escombros continúan y el terreno sigue siendo inestable. Autoridades estatales y municipales se mantienen en el sitio para evaluar el avance y reducir riesgos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población evitar la zona, mantenerse informada a través de canales oficiales y respetar los señalamientos de seguridad, ya que no se permite el paso por ningún motivo mientras se realizan las labores correspondientes.