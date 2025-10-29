Localizan Campo de Adiestramiento del Crimen Organizado en San Luis Potosí

Autoridades estatales y federales localizaron un presunto campo de adiestramiento del crimen organizado en el municipio de Cedral, en la región del Altiplano potosino.

El hallazgo se llevó a cabo cuando elementos de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, en coordinación con el Ejército Mexicano, ubicaron un inmueble en aparente estado de abandono, el cual presentaba pintas en su exterior con alusiones a grupos criminales. El sitio se encuentra sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Noria de los Cedros, en los límites con el estado de Nuevo León.

¿Qué fue lo que aseguraron en el campo de adiestramiento?

De acuerdo con los reportes oficiales, el lugar habría sido utilizado como campo de adiestramiento por un grupo delictivo que opera en la región. Durante la inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad aseguraron cinco armas largas multicalibre, 15 cargadores metálicos, 225 cartuchos útiles, cinco chalecos y un casco táctico.

Las autoridades informaron que el material decomisado fue puesto a disposición de las instancias correspondientes, mientras se realizan las investigaciones para determinar a qué organización criminal pertenecía el sitio y qué actividades se llevaban a cabo en el lugar.

Este operativo forma parte de las acciones de seguridad y vigilancia que se implementan en la zona norte del estado para combatir la presencia de grupos criminales y garantizar la seguridad de la población.

