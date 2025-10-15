Matan a un Hombre a Balazos Mientras Andaba en su Motocicleta en SLP; ¿Qué se Sabe del Caso?

Un hombre fue ejecutado a balazos la tarde de este lunes en la colonia Satélite, al poniente de la capital potosina. La víctima se desplazaba en una motocicleta sobre la avenida República de Perú cuando fue atacada por un sujeto que iba a bordo de una bicicleta.

¿Qué se sabe de la víctima?

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor sorprendió a la víctima y le disparó en al menos cuatro ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, el responsable logró darse a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado.

Elementos de la Policía Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y levantar indicios. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias periciales.

Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen. El caso permanece bajo investigación.

Encuentran a persona asesinada dentro de camioneta en Villa de Pozos, SLP

La noche del martes, una persona fue localizada sin vida al interior de una camioneta sobre la carretera 57, a la altura del municipio de Villa de Pozos. El cuerpo presentaba heridas causadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad en la que viajaba la víctima fue hallada impactada contra un árbol en las inmediaciones de la colonia Las Mercedes. Las autoridades presumen que el conductor era perseguido por un grupo armado antes del ataque.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, así como personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

