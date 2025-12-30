Menores Provocan Incendio de Trineo Navideño en Ezequiel Montes, Querétaro

Tres menores de edad, sin la supervisión de un adulto, provocaron el incendio del trineo instalado en el área navideña del Jardín Principal, en el centro histórico del municipio de Ezequiel Montes.

¿Cuál fue la causa del incendio?

El Ayuntamiento informó que, de acuerdo con los primeros reportes obtenidos a través del sistema de videovigilancia, el incidente fue ocasionado por el uso de pirotecnia.

Gracias a la intervención inmediata y coordinada de ciudadanos, así como de elementos de Protección Civil y Bomberos Voluntarios de Ezequiel Montes, el fuego fue controlado de manera oportuna, evitando que la situación se agravara y salvaguardando la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

La autoridad municipal reiteró que el uso de pirotecnia está prohibido, al representar un riesgo grave para la integridad física de la población, especialmente de niñas, niños y familias, además de poner en peligro los bienes públicos y privados.

