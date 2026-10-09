Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Querétaro por Carencias Laborales

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron a las afueras de la Clínica 1 de Urgencias Médicas, ubicada sobre avenida Zaragoza, en la capital queretana, como parte de una movilización nacional para exigir mejoras laborales y mayores recursos para la atención médica.

Cerca de 100 manifestantes bloquearon inicialmente avenida Zaragoza en ambos sentidos y posteriormente avenida 5 de Febrero. Las protestas se realizaron sin afectar la operación del hospital.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran un incremento salarial, el abasto de insumos y medicamentos en las unidades médicas, así como una solución a las carencias que enfrentan para desempeñar sus funciones.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, informó sobre la posibilidad de nuevos bloqueos viales durante el 9 de octubre y señaló que la atención a las inconformidades corresponde directamente al Gobierno Federal.

El funcionario explicó que la dependencia estatal envió una solicitud formal a la delegación de la Secretaría de Gobernación para que las autoridades federales intervengan y establezcan canales de diálogo con los trabajadores.

Gudiño señaló que intentaron localizar a la delegada del IMSS para atender las exigencias, pero no tuvieron éxito. También indicó que, al comunicarse con el delegado federal, Samuel Mena Stadelmann, este le manifestó que no tenía instrucciones para establecer un diálogo directo con los inconformes, debido a que las negociaciones se concentraron en mesas de trabajo con la Presidencia de la República.