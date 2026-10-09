Marchas

Trabajadores del IMSS se Manifiestan en Querétaro por Carencias Laborales

Las movilizaciones generaron cierres viales en distintos puntos de la capital queretana, mientras autoridades estatales solicitaron la intervención de instancias federales

Trabajadores del IMSS Bloquean Vialidades para Exigir Mejoras LaboralesTrabajadores del IMSS Bloquean Vialidades para Exigir Mejoras Laborales. Foto: N+

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Entre las principales exigencias del personal se encuentran mejores condiciones salariales y el suministro de medicamentos y materiales para las unidades médicas. El Gobierno estatal advirtió sobre posibles nuevas protestas durante el fin de semana.

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