Muere a Golpes Presunto Ladrón Tras ser Descubierto con una Motocicleta Ajena en SLP

Un presunto ladrón murió tras ser golpeado por varios hombres que lo sorprendieron cuando intentaba robar una motocicleta en la colonia San Luis, en la capital potosina.

De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Civil Estatal (GCE), el hecho ocurrió la tarde de este jueves, luego de que se recibiera un reporte sobre un intento de robo de una motocicleta perteneciente a una empresa refresquera.

¿Hay personas detenidas tras el fallecimiento del presunto ladrón?

Cuando los agentes arribaron al sitio, ubicado sobre la calle Décima, encontraron a un grupo de personas que golpeaban de manera violenta al presunto delincuente, quien se encontraba tirado en el suelo e inconsciente. Los uniformados intervinieron para detener la agresión y solicitaron la presencia de paramédicos.

Sin embargo, al ser revisado por los servicios de emergencia, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En el sitio fue detenido Andrés “N”, de 25 años de edad, quien reconoció haber participado en la agresión junto con otras personas al intentar impedir el robo de la motocicleta. De acuerdo con las primeras indagatorias, el grupo de hombres habría decidido someter y golpear al presunto ladrón antes de que las autoridades llegaran.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable del delito de homicidio calificado, mientras que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los demás participantes en la golpiza.

La zona fue acordonada por personal de la Guardia Civil Estatal y agentes ministeriales, quienes recabaron evidencias y realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legal, donde se llevará a cabo la necropsia que determinará las causas exactas de la muerte.

