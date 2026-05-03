Muere Familia de Cinco en Incendio de Vivienda en Matamoros; Fallecieron Mientras Dormían

Una familia de cinco integrantes perdió la vida tras un incendio registrado en una vivienda de la colonia Conjunto Praderas, en Matamoros, Tamaulipas.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Ébanos, cerca de la avenida Mario Moreno “Cantinflas”, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras múltiples reportes al número 911 que alertaban sobre personas atrapadas en el interior.

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¿Qué se sabe de las víctimas mortales?

Bomberos y paramédicos acudieron al sitio y lograron sofocar el fuego; sin embargo, al ingresar al inmueble confirmaron el fallecimiento de cinco personas: una niña de 4 años, una joven de 26, un joven de 24, una mujer de 56 y un hombre de 60 años.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban dormidas en el segundo piso, mientras que el incendio habría iniciado en la planta baja, lo que provocó que perdieran la vida por intoxicación.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.

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