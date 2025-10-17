Municipios Afectados en Querétaro: Lista de Comunidades Incomunicadas por las Fuertes Lluvias

Las recientes lluvias en la Sierra Gorda han causado graves daños en la infraestructura vial de la región. Según Sonia Carrillo, coordinadora estatal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), más de 170 caminos resultaron destruidos por la fuerza del agua provocada por la creciente de ríos y arroyos.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, comunidades permanecen incomunicadas: Vega de Ramírez, en Cadereyta de Montes, y Llano de Santa Clara, en San Joaquín. Brigadas de infraestructura trabajan para restablecer el paso vehicular provisional, asegurando el acceso a víveres, atención médica y la evacuación de los habitantes si es necesario.

Lista de municipios afectados y sin acceso en Querétaro por afectaciones de fuertes lluvias

Autoridades dieron a conocer la lista de municipios que resultaron afectados por las inundaciones en el estado de Querétaro.

Arroyo Seco: Localidades afectadas (1)

Localidades afectadas (1) Cadereyta de Montes: Localidades afectadas (2) y sin acceso (1)

Localidades afectadas (2) y sin acceso (1) Jalpan de Serra

Landa de Matamoros

Peñamiller

Pinal de Amoles: Localidades afectadas (12) y sin acceso (1)

Localidades afectadas (12) y sin acceso (1) San Joaquín: Localidades afectadas (13) y sin acceso (1)

Localidades afectadas (13) y sin acceso (1) Tolimán: Localidades afectadas (2)

Al inicio de la contingencia, 108 comunidades estaban incomunicadas; actualmente, además de las mencionadas, 23 comunidades solo cuentan con acceso peatonal, lo que dificulta el traslado de víveres, medicamentos y personal de emergencia.

Las autoridades han desplegado apoyo aéreo en las zonas más afectadas y continúan evaluando los daños para trazar rutas alternas donde sea posible. Se espera que en los próximos días se emita un informe técnico completo con el diagnóstico de las afectaciones y el plan de reconstrucción.

Todas las comunidades de Querétaro restablecidas tras lluvias intensas

El gobernador Mauricio Kuri informó que todas las comunidades del estado cuentan nuevamente con energía eléctrica, gracias a los trabajos realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras las intensas lluvias de la semana pasada.

El reporte estatal indica que también se restableció el acceso a las 13 comunidades que no tenían agua, mientras que se registran 32 escuelas con afectaciones estructurales y 228 kilómetros de carreteras dañadas.

El mandatario agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su equipo por el apoyo durante la contingencia, así como a las dependencias federales que participaron en las labores de atención, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la CFE.

