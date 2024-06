¿Nueva Enfermedad Respiratoria que Afecta a Perros Llegó a Querétaro?

En noviembre del 2023, el Departamento de Agricultura de Oregón, Estados Unidos, reportó un aumento de una enfermedad conocida como Complejo Atípico de Enfermedades Respiratorias Infecciosas Caninas (CIRDC), la cual provoca neumonías graves en los perritos, que incluso puede llegar a la muerte. Más de 200 casos se han reportado en Estados Unidos y ahora este padecimiento podría estar llegando a México.

De acuerdo con la tienda de mascotas "Partner in Paw", se han registrado varios casos de esta enfermedad en el centro de nuestro país, especialmente en la ciudad de México, Querétaro y Zonas Cercanas. Hasta el momento el origen de la enfermedad son desconocidos, sin embargo se sabe que afecta principalmente el sistema respiratorio de nuestro perritos.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva enfermedad que afecta a perros?

Tos

Secreción nasal

Estornudos

Fiebre

Decaimiento

Pérdida de apetito

Vómito

Médicos Veterinarios, siguen trabajando para investigar la causa de esta enfermedad que además es resistente a los antibióticos y medicamentos comunes, pues en un periodo de 24 a 36 horas puede empeorar gravemente. Cabe mencionar, que se a detectado esta enfermedad en perros de razas con hocicos planos o cortos, como los pugs o bulldogs franceses, pues pueden estar más en riesgo debido a su predisposición a padecimientos respiratorios.

Hasta la fecha, no hay un consenso entre los veterinarios de EE. UU. sobre la existencia de un nuevo patógeno o una nueva variante de una enfermedad existente en perros. Sin embargo, el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de New Hampshire y el Centro Hubbard de Estudios del Genoma de la Universidad de New Hampshire afirmaron haber encontrado una nueva bacteria no cultivable, similar a Mycoplasma.

A pesar de que los hallazgos son preliminares, se ha identificado esta bacteria en más casos positivos, lo que sugiere que podría ser un nuevo organismo dentro de las enfermedades respiratorias infecciosas caninas.

Alertan por Supuesta Enfermedad Respiratoria Desconocida que Afecta a Perros

¿Qué puedo hacer para evitar que mi perro se enferme?

Tener el esquema completo de vacunación; incluyendo la vacuna contra la Bordetella, la Séxtuple y la Quíntuple.

Evita pasearlo en lugares muy concurridos.

Minimiza las visitas con otros perros, especialmente si muestran signos de enfermedad.

Desinfecta las áreas de tus mascotas de forma rutinaria.

Una alimentación con suplementos como el aceite de salmón y multivitamínicos, así como la actividad física.

En caso de que tu perro presente síntomas como la tos o secreción nasal, aíslalo de otros perros, y comunícate de inmediato con su veterinario para someterlo a pruebas.

