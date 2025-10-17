Policía Resulta Lesionado por Sujeto con Orden de Aprehensión en Querétaro

Durante un operativo realizado en la colonia Milenio III, en el municipio de El Marqués, un agente de la Policía de Investigación del Delito resultó lesionado luego de ser agredido por un individuo con una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el hecho ocurrió como parte de las acciones de la estrategia “Sinergia por Querétaro”, enfocada en el fortalecimiento de la seguridad y la persecución de delitos en la entidad.

¿Qué se encontró durante el operativo?

En el inmueble intervenido, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cinco cargadores con 84 cartuchos útiles, cuatro teléfonos celulares y diversos indicios relacionados con la carpeta de investigación.

El agresor fue detenido y se encuentra bajo investigación. El agente lesionado fue trasladado a un hospital y su estado de salud fue reportado como estable.

Todos los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Detienen a pasajero agresivo en unidad de QroBús sobre avenida Constituyentes

Una movilización policial se registró frente a una plaza comercial sobre avenida Constituyentes, luego de que se reportara que un pasajero de una unidad de transporte público QroBús actuó de forma agresiva durante el trayecto.

De acuerdo con el reporte, el conductor detuvo la marcha y solicitó apoyo al número de emergencias. Elementos de seguridad arribaron rápidamente al lugar, controlaron la situación y detuvieron al agresor, quien fue trasladado ante la autoridad competente para las diligencias correspondientes.

No se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Tras la intervención, el camión continuó su ruta con normalidad, sin que se presentaran afectaciones al tránsito ni al servicio de transporte público.

