Prevén un Invierno Muy Frío en Querétaro; Así Estará el Clima lo que Resta de la Semana
Redacción: N+
Durante la semana del 11 al 16 de noviembre de 2025, Querétaro tendrá un clima frío por las mañanas y noches. Las temperaturas oscilarán entre los 4 °C y 27 °C y menores en algunos municipios.
La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro informó que este invierno será más frío de lo habitual, debido a los efectos del cambio climático que están generando variaciones más extremas en las condiciones meteorológicas.
El titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana, detalló que se esperan temperaturas promedio entre 8 y 12 grados Celsius, con descensos de hasta 2 grados en algunas zonas del municipio, particularmente durante enero, febrero y marzo, los meses más fríos del año.
Autoridades recomiendan proteger a personas en situación vulnerable
Explicó que la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre y concluirá en mayo de 2026, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.
Ramírez Santana añadió que el municipio se mantiene en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y que se estarán difundiendo reportes y alertas de manera continua a través de los medios oficiales para prevenir afectaciones a la salud de la población.
¿Cómo estará el clima en la capital queretana lo que resta de la semana?
- Martes 11: Máxima alrededor de 21 °C, mínima de 4 °C. Día más templado en la tarde, aunque la mañana y noche serán frías.
- Miércoles 12: Máxima de 25 °C, mínima cerca de 7 °C. Cielo parcialmente soleado.
- Jueves 13: Similar al miércoles: máxima de 25 °C, mínima de 7 °C, con sol brumoso.
- Viernes 14: Más cálido: máxima de 27 °C, mínima de 8 °C. Sol brumoso también.
- Sábado 15: Muy agradable: máxima de 26 °C, mínima de 10 °C, mayormente soleado.
- Domingo 16: Máxima de 27 °C, mínima de 10 °C, con sol brumoso.
