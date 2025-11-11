Prevén un Invierno Muy Frío en Querétaro; Así Estará el Clima lo que Resta de la Semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro informó que este invierno será más frío de lo habitual, debido a los efectos del cambio climático que están generando variaciones más extremas en las condiciones meteorológicas.

El titular de la dependencia, Francisco Ramírez Santana, detalló que se esperan temperaturas promedio entre 8 y 12 grados Celsius, con descensos de hasta 2 grados en algunas zonas del municipio, particularmente durante enero, febrero y marzo, los meses más fríos del año.

Noticia Relacionada: Querétaro Espera 48 Frentes Fríos este 2025-2026; ¿Cuándo Pueden Faltar a la Escuela?

Autoridades recomiendan proteger a personas en situación vulnerable

Explicó que la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre y concluirá en mayo de 2026, por lo que llamó a la ciudadanía a mantener precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Ramírez Santana añadió que el municipio se mantiene en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional y que se estarán difundiendo reportes y alertas de manera continua a través de los medios oficiales para prevenir afectaciones a la salud de la población.

¿Cómo estará el clima en la capital queretana lo que resta de la semana?

Martes 11: Máxima alrededor de 21 °C , mínima de 4 °C . Día más templado en la tarde, aunque la mañana y noche serán frías.

Máxima alrededor de , mínima de . Día más templado en la tarde, aunque la mañana y noche serán frías. Miércoles 12: Máxima de 25 °C , mínima cerca de 7 °C . Cielo parcialmente soleado.

Máxima de , mínima cerca de . Cielo parcialmente soleado. Jueves 13: Similar al miércoles: máxima de 25 °C , mínima de 7 °C , con sol brumoso.

Similar al miércoles: máxima de , mínima de , con sol brumoso. Viernes 14: Más cálido: máxima de 27 °C , mínima de 8 °C . Sol brumoso también.

Más cálido: máxima de , mínima de . Sol brumoso también. Sábado 15: Muy agradable: máxima de 26 °C , mínima de 10 °C , mayormente soleado.

Muy agradable: máxima de , mínima de , mayormente soleado. Domingo 16: Máxima de 27 °C, mínima de 10 °C, con sol brumoso.

Historias Recomendadas: