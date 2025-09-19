Feria Ganadera en Querétaro 2025: Confirman Artistas y Rutas de Transporte Gratuito

La espera terminó para los amantes de la música en el estado: la Feria Internacional Ganadera de Querétaro ha dado a conocer su cartelera oficial de artistas para la edición 2025, que se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre, ajustando sus fechas habituales para evitar las bajas temperaturas de diciembre, según informó Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional.

Teatro del Pueblo: espectáculos incluidos en el acceso general

Por otro lado, los conciertos en el Teatro del Pueblo estarán incluidos en el boleto general de acceso a la feria.

Moenia – 14 de noviembre

– 14 de noviembre Pesado – 15 de noviembre

– 15 de noviembre Belinda – 16 de noviembre

– 16 de noviembre Conjunto Primavera – 17 de noviembre

– 17 de noviembre Steve Aoki – 20 de noviembre

– 20 de noviembre La Arrolladora – 21 de noviembre

– 21 de noviembre Grupo Frontera – 22 de noviembre

– 22 de noviembre Los Ángeles Azules – 23 de noviembre

– 23 de noviembre Bely y Beto – 26 de noviembre

– 26 de noviembre Santa Fe Klan – 27 de noviembre

– 27 de noviembre Los Alameños de la Sierra – 28 de noviembre

– 28 de noviembre Mägo de Oz, Jumbo y Drake Bell – 29 de noviembre

– 29 de noviembre Los Tigres del Norte – 30 de noviembre

Artistas confirmados para el Palenque

El Palenque, uno de los escenarios más esperados de la feria, recibirá a reconocidas figuras del espectáculo nacional. La programación es la siguiente:

Matute – 14 de noviembre

– 14 de noviembre Gloria Trevi – 15 de noviembre

– 15 de noviembre Edén Muñoz – 16 de noviembre

– 16 de noviembre Banda MS – 20 de noviembre

– 20 de noviembre Alejandro Fernández – 21 y 22 de noviembre

– 21 y 22 de noviembre Pancho Barraza – 23 de noviembre

– 23 de noviembre Carin León – 28 y 29 de noviembre

Durante el anuncio, el presidente de la Unión Ganadera, Romualdo Moreno Gutiérrez, reiteró su compromiso de que los artistas invitados no interpreten temas que hagan apología del delito ni narcocorridos, con el objetivo de preservar un ambiente familiar y respetuoso dentro del evento.

La edición 2025 de la Feria Ganadera se celebrará del 14 al 30 de noviembre, modificando su calendario tradicional para evitar las bajas temperaturas que en años anteriores dificultaron la asistencia. Esta decisión busca ofrecer mayor comodidad y seguridad para los asistentes, sin alterar la calidad ni la esencia del evento.

Habrá transporte gratuito para facilitar el acceso a la feria

Con el objetivo de brindar mayor comodidad a los asistentes, se implementarán dos rutas de transporte gratuito hacia las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera. Una de estas saldrá desde el Centro Cultural Manuel Gómez Morin, con horarios establecidos de la siguiente manera:

De lunes a miércoles , el servicio estará disponible de 10:00 a 23:30 horas .

De jueves a domingo, operará en un horario extendido de 10:00 a 01:30 horas del día siguiente.

Este esfuerzo busca asegurar una experiencia accesible y segura para quienes deseen disfrutar de los espectáculos y actividades de la feria sin preocuparse por el traslado.

