¡San Juana Maldonado Queda Libre! Tras 15 Años en Prisión, Congreso de SLP le Otorga Indulto

Con una votación de 25 votos a favor, ejercidos por los diputados del congreso del estado de San Luis Potosí, en este momento se le concede el indulto a San Juana Maldonado, ordenándose en consecuencia su inmediata libertad, así lo mencionó la Directora del Penal Xolol Carmen Morquecho Barragán.

De esta manera, autoridades penitenciarias notificaron a San Juana Maldonado, sobre el indulto concedido por el congreso del estado. Hasta este jueves, estaba recluida en la cárcel del Xolol en el municipio de Tancanhuitz, en la huasteca potosina.

Gracias por todo su apoyo, yo siempre creí en dios, en las autoridades y creo en la justicia, y se que dios los puso para hacer justicia.

Mencionó San Juana Maldonado

¿Quién es San Juana Maldonado?

San Juana es una mujer que lleva en la cárcel 15 años por un delito que presuntamente no cometió. El abogado José Mario de la Garza, explicó que San Juana fue detenida hace 15 años y condenada a 30 años de prisión. El abogado comentó que se ha hecho una revisión muy seria y muy profunda, fue ahí donde se dieron cuenta que no fue defendida adecuadamente y que no se analizó el caso de manera adecuada.

No se revisaron las pruebas, no se revisó el expediente a fondo y eso acabó condenándola por un delito en el cual ella no tuvo ninguna participación, no tuvo nada que ver.

Mencionó José Mario de la Garza.

Cuando empezó, San Juana tenía 20 años y ahorita se pidió que se analice su caso en el congreso y se pueda obtener su libertad inmediata. Así mismo, consideró que el caso de San Juana es uno de miles que hay en todo el país de injusticia y anomalías en los procesos judiciales.

¿Qué es un indulto?

Un indulto es la facultad para extinguir la pena impuesta por una sentencia. En el caso del estado de San Luis Potosí, esta facultad la tienen las diputadas y diputados del Congreso del Estado.

Desde febrero de este año, el congreso del estado de San Luis Potosí, dio entrada a la solicitud de indulto para San Juana Maldonado, que se turnó a las comisiones de justicia y gobernación en el estado para su revisión y análisis. Diversos colectivos, entregaron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una solicitud de indulto para San Juana Maldonado Amaya, quien fue sentenciada a 30 años de prisión por secuestro agravado, sin embargo, aseguran que se trata de un delito que no cometió.

San Juana comentó que ella fue engañada y forzada por su expareja para cobrar un dinero, el cual sería proveniente de un presunto secuestro y terminó siendo acusada de este delito.

25 de Abril 2024

Familiares y organizaciones que apoyan la solicitud de indulto para San Juana Maldonado, irrumpieron en la sesión ordinaria del congreso del estado para exigir su libertad y entregar mas de 17 mil 500 firmas en apoyo a su liberación. Los legisladores realizaron un receso para escuchar las peticiones a quienes se les entregaron simbólicamente las firmas reunidas a través change.org. La Asociación Perteneces, además solicitó oficialmente el estatus procesal de la petición de indulto pues acusaron de indolencia a los legisladores en este caso.

Hace 70 días, Perteneces entregó la petición de indulto para Sanjuana Maldonado, quien fue sentenciada a 30 años de prisión y lleva más de 15 años privada de su libertad.

San Juana Maldonado Está a Un Paso de Lograr el Indulto en San Luis Potosí

20 Junio 2024

Tras permanecer 15 años en prisión por un crimen que no cometió, San Juana Maldonado, obtuvo el indulto de los diputados del Congreso de San Luis Potosí que ordena su libertad de forma inmediata. Luego de cuatro meses que el Congreso local recibió la solicitud de indulto, finalmente se votó el dictamen a favor de San Juana Maldonado, siendo favorable a su liberación por 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Le doy gracias a la organización que le echaron la mano para que salga libre y estar con sus hijos, emoción, ganas de abrazarla como siempre.

Mencionó María Isabel Palomo, Cuñada de San Juana

Mientras tanto, en la capital potosina, su madre y su cuñada recibían con emoción la aprobación del indulto de parte de los diputados. San Juana viajaría a la capital potosina para reecontrarse con sus familiares ya en libertad.

