San Luis Potosí Registra Temperaturas Bajo Cero por el Frente Frío No. 13 del 2025
San Luis Potosí experimentará un inicio muy frío debido al frente frío número 13, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C y máximas alrededor de 19 °C.
Las corporaciones de Protección Civil estatal y municipal alertaron sobre un marcado descenso de temperatura en San Luis Potosí, derivado de la llegada del frente frío número 13, que comenzó a sentirse desde este inicio de semana.
De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas mínimas de hasta 0 grados en las zonas del altiplano y centro del estado, así como vientos y lluvias ligeras en las regiones centro y huasteca, debido a la masa de aire ártica asociada a este sistema.
¿Hasta cuándo estará presente el frente frío No. 13?
Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, especialmente durante las mañanas y noches, abrigarse adecuadamente y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Protección Civil informó que las bajas temperaturas se mantendrán durante toda la semana, por lo que se mantiene el monitoreo en zonas de mayor altitud y se alistan operativos de atención a personas en situación de calle.
¿Cómo estará el clima el resto de la semana?
- Martes 11: Cielo con nubes y sol, máxima alrededor de 19 °C, mínima cercana a 2 °C.
- Miércoles 12: Mínima de ~4 °C, máxima de ~24 °C, con nubes y sol.
- Jueves 13: Parcialmente soleado, de ~5 °C a ~23 °C.
- Viernes 14: Sol brumoso, más templado: de ~8 °C a ~25 °C.
- Sábado 15: Mayormente soleado y más cálido aún, máxima ~28 °C, mínima ~11 °C.
- Domingo 16: Continuará cálido, máxima ~27 °C, mínima ~11 °C, con sol algo brumoso.
