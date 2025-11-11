Inicio Queretaro San Luis Potosí Registra Temperaturas Bajo Cero por el Frente Frío No. 13 del 2025

Redacción: N+

San Luis Potosí experimentará un inicio muy frío debido al frente frío número 13, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C y máximas alrededor de 19 °C.

Frente Frío No. 13 en San Luis Potosí

Frente Frío No. 13 en San Luis Potosí. Imagen Ilustrativa: Getty Images

Las corporaciones de Protección Civil estatal y municipal alertaron sobre un marcado descenso de temperatura en San Luis Potosí, derivado de la llegada del frente frío número 13, que comenzó a sentirse desde este inicio de semana.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan temperaturas mínimas de hasta 0 grados en las zonas del altiplano y centro del estado, así como vientos y lluvias ligeras en las regiones centro y huasteca, debido a la masa de aire ártica asociada a este sistema.

¿Hasta cuándo estará presente el frente frío No. 13?

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, especialmente durante las mañanas y noches, abrigarse adecuadamente y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, sobre todo en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Protección Civil informó que las bajas temperaturas se mantendrán durante toda la semana, por lo que se mantiene el monitoreo en zonas de mayor altitud y se alistan operativos de atención a personas en situación de calle.

¿Cómo estará el clima el resto de la semana?

  • Martes 11: Cielo con nubes y sol, máxima alrededor de 19 °C, mínima cercana a 2 °C.
  • Miércoles 12: Mínima de ~4 °C, máxima de ~24 °C, con nubes y sol.
  • Jueves 13: Parcialmente soleado, de ~5 °C a ~23 °C.
  • Viernes 14: Sol brumoso, más templado: de ~8 °C a ~25 °C.
  • Sábado 15: Mayormente soleado y más cálido aún, máxima ~28 °C, mínima ~11 °C.
  • Domingo 16: Continuará cálido, máxima ~27 °C, mínima ~11 °C, con sol algo brumoso.

