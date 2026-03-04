Se Cumplen 4 Años del Histórico Momento de Violencia en el Partido Gallos vs Atlas en Querétaro

Este jueves 5 de marzo se cumplen cuatro años de los hechos de violencia registrados durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas en el Estadio Corregidora, en Querétaro, un episodio que marcó un antes y un después en la seguridad dentro del futbol mexicano.

Los acontecimientos ocurrieron durante un encuentro de Liga MX, cuando una riña en las gradas se extendió por distintas zonas del estadio, generando escenas de pánico entre aficionados y obligando a la suspensión del partido. Las imágenes de lo sucedido dieron la vuelta al país y provocaron una fuerte reacción de autoridades y organismos deportivos.

¿Hubo fallecimientos tras los hechos violentos del 5M en el Estadio Corregidora?

En los hechos de violencia ocurridos en el partido entre Gallos Blancos y Atlas en el Estadio Corregidora en marzo de 2022, no se reportaron muertes oficiales.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre posibles fallecimientos, las autoridades estatales y federales confirmaron en su momento que no hubo personas sin vida, pero sí varios lesionados que requirieron atención médica.

Tras los hechos, se implementaron sanciones deportivas, vetos al inmueble y cambios en los protocolos de seguridad en los estadios del país, además de investigaciones judiciales para deslindar responsabilidades.

A cuatro años del incidente, el episodio sigue siendo un referente en el debate sobre la violencia en los espectáculos deportivos y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención para garantizar la seguridad de los asistentes.