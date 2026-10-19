Accidentes

Cuatro Personas Intoxicadas por Químico al Interior de la Central de Abasto en Querétaro

Los hechos se registraron en la zona de la bodega C-23, dos víctimas fueron las más afectadas

Cuatro Personas Intoxicadas por Químico al Interior de la Central de Abastos en Querétaro.Cuatro Personas Intoxicadas por Químico al Interior de la Central de Abastos en Querétaro. Foto: N+

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El accidente causó movilización de diversas corporaciones de seguridad y rescate municipal.

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