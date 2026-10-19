Cuatro Personas Intoxicadas por Químico al Interior de la Central de Abasto en Querétaro

Al menos cuatro personas resultaron intoxicadas por el derrame de una sustancia química al interior de un local de la Central de Abasto de Querétaro.

El accidente registrado en la zona de la bodega C-23 provocó la movilización de cuerpos de emergencia como bomberos y paramédicos de diversas corporaciones.

Dos de las personas atendidas presentaban un mayor nivel de intoxicación, por lo que fueron trasladadas para recibir atención médica de manera urgente.

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Como medida preventiva, la zona fue acordonada para reducir riesgos y evitar que más personas estuvieran expuestas.

Hasta el momento, no se ha informado qué químico provocó el incidente ni el estado de salud de las personas afectadas.