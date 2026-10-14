Seguridad

Alumno Ingresa Arma de Fuego a Secundaria en Querétaro; Se Activó Protocolo

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y el alumno y su padre fueron puestos a disposición de las autoridades

Alumno y su Padre Quedan a Disposición de Autoridades Tras Hallazgo de ArmaAlumno y su Padre Quedan a Disposición de Autoridades Tras Hallazgo de Arma. Foto: N+

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La USEBEQ informó que se activaron los protocolos para proteger a estudiantes y personal educativo. Las autoridades municipales aclararon que no hubo amenazas ni agresiones contra la comunidad escolar.

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