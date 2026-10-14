Alumno Ingresa Arma de Fuego a Secundaria en Querétaro; Se Activó Protocolo

Un arma de fuego fue detectada al interior de la Escuela Secundaria General de la cabecera municipal de Jalpan de Serra, luego de que un menor de edad la ingresara al plantel, informó Gabriel Solís, coordinador de Gestión Educativa de la USEBEQ.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a la línea de emergencias 911, por lo que elementos de Seguridad Pública acudieron a la institución para dar seguimiento al caso.

El coordinador de Gestión Educativa señaló que la actuación inmediata tuvo como objetivo salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo. También pidió a la ciudadanía consultar los canales oficiales para evitar la difusión de información incorrecta.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno Municipal de Jalpan de Serra, el alumno y su padre quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades precisaron que no se registraron amenazas ni agresiones contra la comunidad escolar. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones.