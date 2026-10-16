Aseguran a 28 Perros en Pensión de Animales por Irregularidades en Querétaro

Un total de 28 perros fueron asegurados durante un operativo interinstitucional realizado por el gobierno municipal de Querétaro en un establecimiento ubicado en la zona de El Nabo, en Juriquilla, que presuntamente operaba como pensión para animales de compañía sin los permisos correspondientes.

La intervención se llevó a cabo luego de recibir reportes ciudadanos sobre las condiciones del lugar. Como parte de las acciones, la Dirección de Inspección colocó sellos de suspensión parcial de actividades, mientras que la Secretaría de Bienestar Animal resguardó a 28 de los 58 ejemplares caninos que se encontraban en el inmueble.

De acuerdo con las autoridades municipales, durante la inspección se detectaron diversas irregularidades que comprometían la salud y la integridad de los animales, entre ellas hacinamiento, falta de higiene, espacios inadecuados para su resguardo y separación, así como protección insuficiente ante las condiciones climáticas.

También se identificaron deficiencias en los protocolos de manejo y seguridad, además de peleas entre algunos de los perros.

Los ejemplares asegurados permanecen bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Animal, donde personal especializado realiza valoraciones para dar seguimiento a su estado de salud y garantizar su atención.

En el operativo participaron la Secretaría de Bienestar Animal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y la Dirección de Inspección a Comercio de la Secretaría de Gobierno.

El Municipio de Querétaro recordó a la población que puede reportar situaciones que pongan en riesgo el bienestar animal a través de WhatsApp, en el número 442 476 5387.