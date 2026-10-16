Seguridad

Aseguran a 28 Perros en Pensión de Animales por Irregularidades en Querétaro

Durante la inspección se detectaron condiciones de hacinamiento, falta de higiene y espacios inadecuados, además de peleas entre algunos de los ejemplares

Aseguran Perros por Presuntas Irregularidades en Pensión de El NaboAseguran Perros por Presuntas Irregularidades en Pensión de El Nabo. Foto: N+

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Los caninos quedaron bajo valoración de personal especializado, mientras el establecimiento permanece con sellos de suspensión parcial de actividades.

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