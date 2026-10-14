Seguridad

Colapsan Estructuras de Concreto en Obra Federal de Tolimán, Querétaro

El incidente ocurrió durante las maniobras de montaje, luego de que dos estructuras chocaran y provocaran un efecto en cadena

Peritaje Evaluará Daños por Colapso de Trabes en Puente de TolimánPeritaje Evaluará Daños por Colapso de Trabes en Puente de Tolimán. Foto: gildogarza

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La construcción cuenta con una inversión cercana a los 36 millones de pesos y está a cargo de la SICT. La empresa responsable realiza un peritaje para evaluar los daños y determinar cómo reanudar los trabajos.

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