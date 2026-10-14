Colapsan Estructuras de Concreto en Obra Federal de Tolimán, Querétaro

Cuatro trabes de concreto colapsaron durante las maniobras de montaje del puente vehicular que construye el Gobierno Federal en la comunidad de El Chilar, en el municipio de Tolimán, Querétaro. El incidente ocurrió luego de que dos estructuras chocaran, lo que provocó un efecto en cadena.

El Ayuntamiento de Tolimán informó que el percance no dejó personas lesionadas ni afectaciones a los trabajadores que se encontraban en la zona.

La obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con una inversión cercana a los 36 millones de pesos. Los trabajos son ejecutados por una empresa constructora originaria de Zapopan, Jalisco.

El proyecto contempla una longitud de 92.5 metros, distribuidos en tres claros de 30.2 metros, con un sistema estructural de cinco trabes.

Tras el colapso, la empresa constructora inició un peritaje para evaluar los daños y determinar las alternativas técnicas que permitan reanudar los trabajos.

Por su parte, el gobierno municipal señaló que dará seguimiento a la situación para resguardar a la población y exhortó a los habitantes a consultar la información a través de los canales oficiales.