Suspenden Clases en Cuatro Municipios de la Sierra Queretana por Lluvias ¿Cuáles Son?

Derivado de las intensas precipitaciones registradas en la zona serrana del estado, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó la suspensión preventiva de clases para este jueves 9 de octubre en los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco.

La medida busca revisar las condiciones de los planteles educativos y garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar ante los efectos de las lluvias.

¿Cuándo volverán a clases los alumnos en la Sierra?

USEBEQ informó que el regreso dependerá de las condiciones estructurales de cada escuela y de la evolución del clima en la región. El personal de la dependencia realiza verificaciones en campo para asegurar que cada plantel esté en condiciones óptimas antes de reanudar actividades.

La institución destacó que se prioriza el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo, y reiteró su compromiso con mantener entornos escolares seguros.

Finalmente, USEBEQ invitó a las familias a mantenerse informadas a través de las redes sociales oficiales y los canales institucionales, donde se dará aviso sobre cualquier actualización respecto al reinicio de clases.