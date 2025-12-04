Suspenden Temporalmente Estas Rutas de Transporte Público en Querétaro por Cierre en la 57

El Municipio de Querétaro anunció la suspensión temporal del Transporte Comunitario en Santa Rosa Jáuregui a causa del cierre registrado en la carretera 57 en dirección a San Luis Potosí.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Movilidad explicó que las unidades no pueden continuar su recorrido mientras persista el cierre

¿Cuáles son la rutas afectadas por el cierre en la carretera 57?

Las rutas afectadas son M218, M219, M220, M221, M222, M223, M224 y M225. De acuerdo con la autoridad municipal, la ruta M229 opera con normalidad.

El municipio pidió a la población usuaria planear sus traslados y mantenerse al tanto de la información que se publique en los canales oficiales.