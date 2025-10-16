Iniciará Tarifa Única de Qrobús en San Juan del Río ¿Cuándo y Quiénes Podrán Solicitarla?
La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro informó que la Tarifa Única del sistema Qrobús comenzará a aplicarse en San Juan del Río.
La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) anunció la implementación de la Tarifa Única del sistema de transporte Qrobús en San Juan del Río a partir del próximo 25 de octubre.
Durante una visita al municipio, el director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que las personas beneficiarias pueden registrarse hasta el 31 de diciembre, a través de los siguientes medios:
- Aplicación appQrobus
- WhatsApp: 446 117 1516
- Página web: qrobus.gob.mx
- Oficinas del CeCuCo
- Escuelas participantes
¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Única?
El beneficio está dirigido a sectores específicos como:
- Estudiantes
- Adultos mayores
- Policías
- Bomberos
- Militares
- Maestros
- Personal de salud
- Personas con discapacidad
- Personal administrativo
Hasta la fecha, 3,723 personas ya se han registrado, siendo 2,194 adultos mayores y 1,303 estudiantes los grupos más representados.
Además, se informó que el 100% de las tiendas Oxxo ya permite recargas a la credencial del sistema Qrobús, mientras que el 70% de las unidades de transporte en la zona ya cuentan con lectores instalados. La meta es alcanzar el 100% de cobertura tecnológica para el 25 de octubre, fecha en la que se activará oficialmente el beneficio.
La AMEQ exhortó a la población a realizar su registro lo antes posible para garantizar el acceso a este esquema de tarifa preferencial.
