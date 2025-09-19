Vinculan a Proceso a Chofer de Aplicación por Abuso de una Pasajera en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que un conductor de una aplicación de transporte fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de violación, luego de que una usuaria lo denunciara por agredirla sexualmente tras desviar la ruta del viaje y llevarla a un motel.

Los hechos ocurrieron en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, cuando la víctima, una joven que regresaba a su domicilio tras asistir a una fiesta, solicitó un viaje a través de la aplicación. Durante el trayecto, el conductor identificado como Rafael Alejandro “N” habría cambiado de dirección sin su consentimiento, trasladándola a un motel donde, presuntamente, se cometió la agresión sexual.

Historias Recomendadas: Detienen a Menor de Edad por el Presunto Homicidio de Otro Adolescente en San Luis Potosí

Padres de la víctima llegaron al sitio con la Guardia Civil Municipal

La joven logró alertar a sus familiares sobre la situación. Gracias a su llamado, acudieron al lugar acompañados por elementos de la Guardia Civil Municipal, quienes procedieron a la detención del presunto agresor en flagrancia.

El imputado fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, durante la audiencia de control de detención, un juez de control calificó como legal su aseguramiento y dictó el auto de vinculación a proceso, imponiendo además la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El juez también estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo datos de prueba para sustentar la acusación.

La Fiscalía reiteró su compromiso con el combate a la violencia de género y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que atente contra la integridad y seguridad de las mujeres en el estado.

Historias Recomendadas: